В Венесуэле сбили американский самолет с наркотиками

Сегодня, 08:30

Анна Лисова

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В Венесуэле сбили американский самолет с наркотиками

Глава МВД Венесуэлы Нестор Ревероль в Twitter сообщил о том, что венесуэльские военные сбили небольшой самолет с американским регистрационным номером.

Он уточнил, что самолет был обнаружен радаром Командования воздушной обороны страны. Это воздушное судно находилось в воздушном пространстве Венесуэлы нелегально, в связи с чем были «активированы протоколы, установленные законом». Министр опубликовал фотографию сбитого самолета, на крыле которого виднеется американский флаг.

По словам министра, это воздушное судно использовалось для контрабанды наркотиков. Оно незаконно вторглось в воздушное пространство Венесуэлы в районе штата Сулия. Летел этот самолет из Колумбии.

Отметим, с 2013 года в Венесуэле действует закон, который позволяет сбивать самолеты наркоторговцев, которые летят над территорией страны.

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