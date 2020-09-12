В Венесуэле сбили американский самолет с наркотиками

Глава МВД Венесуэлы Нестор Ревероль в Twitter сообщил о том, что венесуэльские военные сбили небольшой самолет с американским регистрационным номером.
Он уточнил, что самолет был обнаружен радаром Командования воздушной обороны страны. Это воздушное судно находилось в воздушном пространстве Венесуэлы нелегально, в связи с чем были «активированы протоколы, установленные законом». Министр опубликовал фотографию сбитого самолета, на крыле которого виднеется американский флаг.
По словам министра, это воздушное судно использовалось для контрабанды наркотиков. Оно незаконно вторглось в воздушное пространство Венесуэлы в районе штата Сулия. Летел этот самолет из Колумбии.
Отметим, с 2013 года в Венесуэле действует закон, который позволяет сбивать самолеты наркоторговцев, которые летят над территорией страны.
Inutilizada aeronave del narcotrafico con matricula norteamericana, que ingreso ilegalmente al espacio aereo venezolano por el estado Zulia.#LaVerdadDeVenezuela #15Sep pic.twitter.com/qncyzKqMrc— Nestor Reverol (@NestorLReverol) September 15, 2020
Комментировать