Турция уничтожила один истребитель МиГ-29

Турция недалеко от Сирта уничтожила истребитель МиГ-29, который мог принадлежать российским ВКС или же сирийским ВВС, передает Аvia.pro .

В американских СМИ сообщается, что сбитый истребитель не имел опознавательных знаков. Видеоролик, который был опубликован спустя несколько часов после произошедшего, в США назвали прикрытием.

Пилот сбитого МиГ-29 не был одет в стандартную форму российских ВВС. Не исключено, что это мог быть наемник Вагнера. Известно, что подбитый истребитель летел около 5 минут. Пилот принял решение катапультироваться, и за ним спустя некоторое время прилетел вертолет Ми.

«The Drive» сообщает, что самолет был сбит системой MIM-23 Hawk, которая в настоящее время развернута Турцией в Ливии для поддержки правительства Национального согласия (ПНС), во время войны с Ливийской национальной армией (ЛНА).

Но при этом Анкара до сих пор официально не подтвердила уничтожение самолета. Нет и никаких снимков, доказывающих это. Эксперты отмечают, что район, в котором якобы упал самолет, представляет собой пустынную местность. Поэтому обломки истребителя, если бы они были, можно легко найти с воздуха.