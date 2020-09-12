Масочный режим в Турции не отпугнул российских туристов

Масочный режим в Турции не напугал российских туристов.

С 8 сентября турецкое правительство ужесточило меры безопасности в рамках борьбы с коронавиурсом. И обязало своих граждан, а также всех гостей страны надеть защитные маски. Люди не должны без них появляться ни в одном общественном месте. За нарушение режима правительство обещает штрафовать.

Помимо этого в Анталье пока под запретом шумные вечеринки после полуночи.

Однако, несмотря на все карантинные требования турецких властей, российский народ, стремящийся отдохнуть на теплых курортах, не испугался. Как сообщают туроператоры, спрос на Турцию в сентябре лишь вырос по сравнению с августом.

Так, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе подтвердила:

«После введения масочного режима некоторые турагентства думали, что спада бронирований не избежать: россияне считают ношение масок не слишком эффективной мерой, поэтому многие не соблюдают правило. Однако практически все туроператоры отмечают стабильные продажи направления на ближайшие даты».

Ломидзе отметила, что тамошние чиновники разрешили на территориях отеля и пляжа масочный режим не соблюдать. Российские туристы об этом также осведомлены и без опаски бронируют туры.

Напомним, закрытые до недавнего времени границы с Турцией открылись 10 августа.