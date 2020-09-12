Российские военные обучили сирийцев уничтожать израильские F-35

Руководство ЦАХАЛ обеспокоено тем, что сирийские зенитчики научились уничтожать американские самолеты с израильскими летчиками. Обучились они этому у России. Об этом сообщает «Avia.pro».

Москва выдвинула ультиматум Тель-Авиву в тот момент, когда внедрила в Сирию современные российские системы ПВО. Его суть в том, что, как только летательные аппараты израильской армии проникают на территорию Сирийской Арабской Республики (САР), незамедлительно открывается огонь на поражение. Однако армия Сирии не всегда так делает, так как безопасность воздушного пространства лежит и на российских военных.

В связи с этим летчики Израиля не решаются пролетать над Сирией через Ливан. Так как Россия помогла укрепить западные границы, Тель-Авив опасается лишиться пилотов и самолетов, поскольку их сбить теперь могут даже «криворукие» сирийские зенитчики». На данный момент Израиль переправляется в САР через запросы на разрешение от Иордании и, иногда, Ирака.