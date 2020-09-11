Экс-стриптизерша назвала главные опасности работы

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Экс-стриптизерша назвала главные опасности работы

Об опасных моментах своей специфической профессии рассказала экс-стриптизерша. Стефани Паломарес, бывшая работница эротического клуба Лас-Вегаса поделилась, почему ей пришлось оставить любимую профессию в «штате наслаждений», и начать работать в Интернете, сообщает «Lenta.ru».

Как рассказывает девушка, она имела большой опыт работы в джентльменских клубах, где снискала определённую популярность. Очень часто ее клиенты просили личные контакты и затем зачастую вступали с ней в переписку. Однажды супруга одного из таких клиентов узнала о флирте мужа со стриптизёршей. 

«Она выследила, в каком именно клубе я работаю, приехала ко мне на работу, когда ее муж отдыхал в нашем заведении, и перерезала все шины на моем автомобиле и на автомобиле супруга», - поделилась танцовщица. «Очень частыми были и случаи преследования. Некоторые мужчины-клиенты почему-то начинали считать, что я их личная собственность, и не давали мне покоя буквально ни днем ни ночью», - вспоминает Паломарес.

Также она рассказала, что один из посетителей ее стрип-клуба постоянно вызывал полицейских на дом к Стефани, сообщая, что у девушки в доме якобы происходят преступления. 

«Из-за этого у меня начались большие проблемы с представителями закона», - жалуется девушка.

Последней каплей для Стефани стал клиент-маньяк, который целый час преследовал автомобиль девушки, когда она направлялась домой. 

«Я очень испугалась, и приняла окончательное решение уйти из профессии», - делится Паломарес. 

Теперь экс-танцовщица зарабатывает деньги более безопасным методом в Интернете.

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