Экс-стриптизерша назвала главные опасности работы

Об опасных моментах своей специфической профессии рассказала экс-стриптизерша. Стефани Паломарес, бывшая работница эротического клуба Лас-Вегаса поделилась, почему ей пришлось оставить любимую профессию в «штате наслаждений», и начать работать в Интернете, сообщает «Lenta.ru».
Как рассказывает девушка, она имела большой опыт работы в джентльменских клубах, где снискала определённую популярность. Очень часто ее клиенты просили личные контакты и затем зачастую вступали с ней в переписку. Однажды супруга одного из таких клиентов узнала о флирте мужа со стриптизёршей.
Также она рассказала, что один из посетителей ее стрип-клуба постоянно вызывал полицейских на дом к Стефани, сообщая, что у девушки в доме якобы происходят преступления.
Последней каплей для Стефани стал клиент-маньяк, который целый час преследовал автомобиль девушки, когда она направлялась домой.
Теперь экс-танцовщица зарабатывает деньги более безопасным методом в Интернете.
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