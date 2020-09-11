СМИ: британская разведка опасается российской ракеты с бесконечной дальностью

Военная разведка Великобритании предупредила об особой опасности российской крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник». В отчете ведомства говорится, что она может находиться в воздухе практически неограниченное время и наносить удары по всему миру в любой момент.

Опасениями английской разведки со ссылкой руководителя военной разведки Великобритании генерал-лейтенанта Джима Хокенхалла поделилась с читателями газета The Sunday Telegraph. Издание подчеркивает, что «Буревестник» - это ракета, которая может пробыть в атмосфере несколько лет подряд. Ядерный двигатель боеприпаса гарантирует почти бесконечное пребывание в состоянии ожидания в воздухе.

Хокенхалл также выразил обеспокоенность вложениями России в подводный флот, в том числе в глубоководные океанические средства. Особенно в автономный подводный аппарат, который может доставлять ядерные боезаряды к береговым целям и даже к авианосным группам флота.

Разведчик считает, что РФ выбрала не путь количественного наращивания оружия, а сосредоточилась на новейших разработках.

"Они пристально изучили Запад, чтобы понять, куда лучше всего направить инвестиции, чтобы доставить нам как можно больше проблем", - цитирует руководителя военной разведки ТАСС

В этой связи он в очередной раз заговорил о том, что от России исходит самая большая «геополитическая угроза европейской безопасности».