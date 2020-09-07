Лесные пожары в США: не менее 15 человек погибли

Вчера, 23:09

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Лесные пожары в США: не менее 15 человек погибли

Американская газета Wall Street Journal опубликовала статью, в которой сообщается о как минимум 15 жертвах лесных пожаров в США. 

Ранее было известно, что на западе страны впервые в истории горит около 1,5 гектара лесов. На данный момент в США зафиксировано более 85 крупнейших пожаров.

Часть штатов погрузились в красную мглу. Местные жители Лос-Анджелеса и Сан-Франциско уже запечатлели это страшное явление. Небо днем и ночью просто кровавого цвета. Зрелище потрясающее, однако связано с разрушающими силами природы. Люди жалуются о том, что им нечем дышать. В Калифорнии и Орегоне идет эвакуация жителей. Из-за пожаров в штатах зафиксирован температурный рекорд – 49,5 градусов.

По существующим данным, в Калифорнии насчитывается 12 погибших. Еще трое – в Орегоне и Вашингтоне. И пропали без вести еще 12 жителей страны.

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