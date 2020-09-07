Папа римский Франциск назвал секс и хорошую еду «божественным» удовольствием

Громкое заявление, подрывающее некоторые устои христианства, сделал глава всех католиков Франциск. По мнению понтифика, секс и вкусная еда, которые ярые католики считают низменными греховными наслаждениями, являются «даром Бога».

«Всякое удовольствие исходит напрямую от Господа. Оно не может быть католическим или христианским, оно просто божественное по своей сути», - сказал папа римский.

Он пояснил свои слова, сказав, что наслаждение от качественной и вкусной пищи является долгоиграющим удовольствием для чрева, которое также улучшает здоровье. Секс же, по мнению понтифика, делает любовь более прекрасной, к тому же является способом продолжения рода человеческого. Напомним, что перед тем, как принять сан главы Всемирной католической церкви, все кандидаты обязаны соблюдать обет безбрачия.

Франциск также добавил, что «преувеличенная на сегодняшний день мораль – это в корне неправильная трактовка послания Христа». Он убежден, что церковь права в своем обличении «бесчеловечного и пошлого удовольствия, но всегда должна поощрять «человеческое, нравственное и простое» наслаждение, коими являются секс и хорошая еда.

Такой комментарий папы римского стал следствием выпущенного раннее руководства церкви, в котором секс допустим лишь между супругом и его женой. 31 января 2020 года архиепископы Британии уже приносили публичные извинения за такую формулировку, ведь она «подорвала доверие» большинства верующих.

Напоминаем, что в 2019 году представитель РПЦ заявлял, что большинство существующих религий в мире «лишают людей счастья иметь тесную интимную связь только при супружеском соитии». Реакция РПЦ на одобрение понтификом секса как способа получать удовольствие не только при супружеской связи, пока остается неизвестной.