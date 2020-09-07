Китайская ракета запустила в космос непонятный объект

Китайская экспериментальная ракета запустила в космос непонятный объект.

Об успешном запуске загадочного аппарата с околоземной орбиты в космос китайцы сообщили несколько дней назад. Новость была немногословной: было известно, что запуск произведен с космодрома Цзюцюань с ракеты Чанчжэн 2F.

Через пару дней, после возвращения многоразового космического корабля, Китай отрапортовал об успешном эксперименте:

«Полный успех этого эксперимента знаменует собой прорыв в китайских исследованиях космических аппаратов многократного использования».

Никаких уточнений китайцы не предоставили.

Если Пекин запустил в космос крылатый аппарат, то страна окажется третьей после США и бывшего СССР космической державой, успешно испытавшей возвращаемый крылатый космоплан. Как полагали некоторые эксперты, речь все же шла о космоплане, но несколько иного размера, чем советский Буран или американский Шаттл.

Пролетав два дня на орбите, аппарат совершил посадку на западе Китая на авиабазе вблизи ядерного полигона у озера на берегу озера Лобнор. При этом незадолго до посадки в космосе от спутника отделился другой объект.

Сейчас, спустя почти неделю после запуска, появилось независимое подтверждение правильности предположений. Спутнику частной американской компании Planet Labs удалось сделать снимок, на котором видны авиабаза, куда сел спутник, некий темный объект и еще некоторые подробности. По словам американского астронома Джонатана Макдауэлла из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики, который отслеживает орбиты околоземных объектов, - «Эти несколько маленьких точек о многом говорят». Все указывает на то, что Китай провел первые испытания небольшого беспилотного крылатого возвращаемого аппарата.