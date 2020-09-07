Defence News: при попытке атаковать россиян военные США растерялись

В полный провал обратилась попытка учебной атаки военнослужащих США на российских военных . В американских СМИ 10 сентября появились сведения о попытке армии атаковать Россию в учебных целях, однако несогласованные действия командования привели к фиаско.

По словам обозревателя издания Defence News Валери Инсинна, в армии США работают на модернизированных компьютерах, которые с помощью одной лишь кнопки показывают карты российских ракет, или информацию о количестве истребителей на базах ВВС США на Аляске.

«Наша система управления военными действиями Advanced Battle Managment System (ABMS) еще не в полной мере нашла практическое применение», - заявляет Инсинна.

Она отметила, что военнослужащие США еще не полностью перешли на передовые технологии, и военным операторам зачастую приходится вручную отслеживать потоки данных и проводить телефонные переговоры, что увеличивает затраты времени, пишет «Avia.pro».

Фактом остается отсутствие слаженности и командной работы у американских военнослужащих. Ведь даже действуя по заранее отработанном сценарию, во время учебной атаки армия попросту растерялась, и не понимала, что делать.

Даже в планировании и внедрении учебных атак против РФ, Пентагон на данный момент не в состоянии противостоять возможным внешним угрозам. В ситуации, если внешний противник перейдет в наступательную позицию, способы связи Пентагона с действующей арией могут оказаться полностью заблокированными, если военнослужащим и командованию так и не удастся прийти к согласованными действиям во время учений.