Defence News: при попытке атаковать россиян военные США растерялись

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Defence News: при попытке атаковать россиян военные США растерялись
В полный провал обратилась попытка учебной атаки военнослужащих США на российских военных. В американских СМИ 10 сентября появились сведения о попытке армии атаковать Россию в учебных целях, однако несогласованные действия командования привели к фиаско.
По словам обозревателя издания Defence News Валери Инсинна, в армии США работают на модернизированных компьютерах, которые с помощью одной лишь кнопки показывают карты российских ракет, или информацию о количестве истребителей на базах ВВС США на Аляске.
«Наша система управления военными действиями Advanced Battle Managment System (ABMS) еще не в полной мере нашла практическое применение», - заявляет Инсинна.
Она отметила, что военнослужащие США еще не полностью перешли на передовые технологии, и военным операторам зачастую приходится вручную отслеживать потоки данных и проводить телефонные переговоры, что увеличивает затраты времени, пишет  «Avia.pro». 
Фактом остается отсутствие слаженности и командной работы у американских военнослужащих. Ведь даже действуя по заранее отработанном сценарию, во время учебной атаки армия попросту растерялась, и не понимала, что делать.
Даже в планировании и внедрении учебных атак против РФ, Пентагон на данный момент не в состоянии противостоять возможным внешним угрозам. В ситуации, если внешний противник перейдет в наступательную позицию, способы связи Пентагона с действующей арией могут оказаться полностью заблокированными, если военнослужащим и командованию так и не удастся прийти к согласованными действиям во время учений.
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