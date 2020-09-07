Валге признал пуск крылатой ракеты из Эстонии в сторону РФ

В Эстонии два года не могут отыскать крылатую ракету, выпущенную истребителем страны НАТО в сторону России. Просчитанная траектория полета снаряда и определение его примерного месторасположения результата не принесли.

Сам инцидент, о котором вдруг вспомнило издание Avia.pro, произошел 7 августа в 2018 году. Истребитель ВВС Испании Eurofighter Typhoon случайно по ошибке выпустил над южной частью Эстонии боевую ракету класса «воздух-воздух».

Известно, что оружие пролетело в сторону РФ не менее 80 километров. Что с ним произошло дальше, неизвестно. Крылатая ракета могла упасть как на территории Эстонии, так и пересечь границу России.

Издание считает, что если это когда-нибудь подтвердится, такая «случайность» для Альянса может стать роковой. Особенно в свете увеличивающегося день ото дня напряжения между НАТО и Россией.

Уточняется, что еще в 2018 году глава эстонского штаба ВВС полковник Рийво Валге признал пуск ракеты в воздушном пространстве Эстонии. Он обратил внимание на то, что в других странах такие случаи также происходят, но нечасто.