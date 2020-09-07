Российские туристы пожаловались на обман из-за названия отеля в Турции

Сегодня, 08:30

Анна Лисова

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Российские туристы пожаловались на обман из-за названия отеля в Турции

В Турции российские туристы не захотели селиться в отель из-за его названия, передает Лента.Ру, ссылаясь на TourDom.ru.

В турецкой Аланье туристы из России заявили, что не будут селиться в отель, поскольку его название отличается от названия объекта размещения, которое было указано в контракте.

В туркомпании, которая продала путевки россиянам, объяснили, что в ваучере было указано название отеля из шести слов. При этом гостей хотели заселить в гостиницу с названием их трех слов. Представительница туркомпании отметила, что эти три слова из названия убрали, указав сокращенное название гостиницы.

«Гости скандалят, некоторые отказываются заселяться и требуют поселить их в ту гостиницу, которую им продавали. Разборки на ресепшен можно наблюдать каждый день», — пояснила она.

Одно из турагенств, которое продавало путевки в Турцию, объясняет, что один из отелей, связанных с этим скандалом, сейчас не принимает постояльцев. Также туроператор заявил, что вопросы о размещении с каждым клиентом решаются в индивидуальном порядке.

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