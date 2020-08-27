Военный корабль ВМС Франции атаковал комплексы С-400 в Крыму

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Военный корабль ВМС Франции атаковал комплексы С-400 в Крыму
Разведывательный Dupuy de Lome французских ВМС

В Крыму французский военный корабль, пройдя Босфор, атаковал российские комплексы ПВО, пишет издание Авиа.pro.

Разведывательный корабль Dupuy de Lome французских ВМС, создав помехи на определенных частотах, напал на российские зенитно-ракетные комплексы С-400, расположенные в Крыму. Подобное происшествие указывает на то, что западная разведка может знать, где дислоцируются на полуострове С-400. Обозреватели издания avia.pro предполагают, что информация стала доступна после многочисленных полётов над Черным морем.

Хоть французский корабль не вооружен, однако он оснащен мощной радиопередающей аппаратурой, способной «взламывать» радары противника и устанавливать помехи. Цель - «прощупать» уязвимость средств ПВО соперника.

Аналитики прогнозируют, что следующим провокационным шагом США может стать попытка американских бомбардировщиков активизировать комплекс С-400. Таким образом, видимо, НАТО будет получена секретная информация о работе радаров.

На днях недалеко от крымского побережья были замечены американские бомбардировщики, на борту которых может быть ядерное оружие. А также три самолета-разведчика, принадлежащих США и Великобритании.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу отмечает, что авиация стран НАТО летает над российской территорией не только для разведки. Они в том числе и имитируют нанесение ракетных ударов по РФ. Пи этом частота подобных полетов регулярно увеличивается. Так, в период с 23 августа по 2 сентября российские летчики порядка 10 раз поднимались на перехват крылатых разведчиков.

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