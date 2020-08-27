Российских туристов ночью выселили из отеля в Турции

Российских туристов выставили из отеля в связи с тем, что его закрыли. Стало известно, что 4-звездочный отель работал нелегально. Об этом сообщает издание «ФАН».

В районе Ичмелер турецкие полицейские обнаружили нелегально работающий отель IQ Marmaris. Также стало известно, что ранее заведение уже опечатывалось властями по той же причине.

Из гостиницы было выселено 60 туристов, в числе которых были и граждане РФ. Однако всех гостей курорта сразу же разместили в другие отели.

По словам эксперта, такие события были предсказуемы, так как многим объектам размещения в Турции не удалось продлить лицензию и получить сертификат здоровья, который обновляют каждый месяц.