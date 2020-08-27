Стала известна судьба атакованного боевиками в сирийском Идлибе БТР российских военных

Сегодня, 09:25

Анна Лисова

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Стала известна судьба атакованного боевиками в сирийском Идлибе БТР российских военных

Появилась информация о судьбе российских военных, которые находились в бронетранспортере, попавшем под удар, осуществленный боевиками. 

Ранее стало известно, что российская бронированная машина серьезно пострадала в результате удара. Но, тем не менее, броня российского БТР защитила от серьезных ранений, по меньшей мере, троих российских военнослужащих. Они отделались легкими ранениями и травмами. 

Эксперты констатируют, что мощный удар по БРТ-82 существенно повредил его. Полученные повреждения были близкими к критическим. Тем не менее, БТР-82 сохранил жизни военнослужащих, так что можно считать, что со своей главной задачей он справился. Бойцы военной полиции ВС РФ, которые находились в бронетранспортере, получили ожоги и травмы. 

«Телеграм»-канал российского информационного издания «Русская весна» сообщает, что поврежденная бронемашина была отбуксирована на базу. Этот БТР уже отремонтирован и снова в строю. Военные даже присвоили ему имя, назвав «Несокрушимым» за то, что он спас жизни российских военнослужащих. 

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