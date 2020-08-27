РВ: в Сирии русский офицер по-хорошему предупредил военных США

В СМИ и соцсетях продолжают обсуждать гонки, которые устроили российские и американские военные в Сирии. Как известно, гонки обернулись неприятностью для американцев: несколько военнослужащих США получили сотрясение мозга.

Как и следовало ожидать, в Вашингтоне выразили недовольство по поводу случившегося.

Месяц назад российские СМИ обнародовали кадры другого скандального инцидента, который произошел в Хасеке. Речь идет о том, как в июле россияне заблокировали бронетехнику США из-за неадекватных действий американцев, которые преследовали российский патруль. Тогда офицер военной полиции предупредил военнослужащих США:

«Это территория Сирийской Арабской Республики. Российские Вооруженные силы здесь по приглашению Башара Асада».

Он также спросил, на каком основании находятся в Сирии американцы. Кроме того, военнослужащий попросил больше не преследовать россиян. Но теперь ясно, что военнослужащие США проигнорировали эту просьбу и поэтому физически пострадали.

Надо сказать, что российских военных американцы действительно раздражают тем, что неустанно катаются за ними, преследуют их повсюду, блокируют дороги и перегораживают им путь своей бронетехникой.