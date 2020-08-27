В США назван самый опасный российский боевой самолет

На страницах американского издания Aviation Week & Space Technology военный эксперт Петр Бутовский рассказал о самом опасном российском боевом самолете.

По его словам, таким можно назвать сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160.

На сегодняшний день Ту-160 является самым большим военным самолетом в мире. После модернизации существенно увеличится дальность полета ракет Х-БД, которыми он вооружен.

В составе ВКС РФ сейчас 17 ракетоносцев Ту-160. А по контракту, который был заключен Минобороны в 2018 году, к 2027 году ВКС должны получить еще 10 таких бомбардировщиков.

Ту-160 уже не раз показал себя в Сирии, а также в Венесуэле и Южной Африке. Этот бомбардировщик использовался успешно для полетов в рамках операций по борьбе с терроризмом.

Ту-160 – это сверхзвуковой стратегический ракетоносец и изменяемой геометрией крыла. Его можно использовать для запуска ядерного и обычного оружия. Он разработан для атак по удаленным целям и операций в глубоком тылу на континенте.

Модернизация этого бомбардировщика позволила увеличить дальность полета, что сделало его еще более эффективным в операциях на дальних расстояниях.