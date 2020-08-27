На Украине ожидается катастрофа больше Чернобыля

Сегодня, 17:39

Сергей Нилов

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На Украине ожидается катастрофа больше Чернобыля

Положение с шахтными водами на Донбассе катастрофическое. И впоследствии ситуация может стать более катастрофической чем авария на Чернобыльской АЭС. Об этом рассказал в интервью изданию «Страна.ua» первый заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Витольд Фокин.

Согласно информации, полученной от Фокина, большая часть инфраструктуры разрушена, а многие шахты затоплены. Более 400 водонакопителей и шламоотстойников переполнены, нужно немедленно организовывать их очистку. Если ничего не предпринимать, грязные воды заполнят все прилегающие реки и озера, а затем проникнет в Азовское и Черное море.

Фокин рассказал, что он с Леонидом Кравчуком готовы приехать с визитом на Донбасс для проведения переговоров. Эта поездка позволит «узнать, чем жители донецкого региона дышат, какой они видят вариант бесконфликтно разойтись в этой ситуации».

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