Украина стала лидером энергорынка Европы по дороговизне электричества

Сегодня, 17:58

Ольга Громова

0

Image 16+
Украина стала лидером энергорынка Европы по дороговизне электричества

На днях Еврокомиссия обнародовала отчет о ситуации на энергетическом рынке Европы по итогам первого квартала сего года. Из него следует, что Украина заняла сразу две лидирующих, но не радующих потребителей позиции по уровню оптовых цен на рынке "на сутки вперед",  опередив все страны ЕС.

Результат украинских реформ в сфере энергетики, которые усиленно проводятся с июля минувшего года, не впечатлил. Страна является лидером по оптовым ценам на электричество. Его стоимость соразмерна с показателями Греции, зависимой от поставок.

«Средняя оптовая цена в торговой зоне "Бурштынского энергоострова", который располагается на Западе страны и обособлен от Объединенной энергосистемы, оказалась самой высокой в Европе — 52,9 евро/МВт-ч. В самой ОЭУ чуть ниже - 46,9 евро/МВт-ч», - пишет РИА Новости.

Но это на порядок выше средней цены в ЕС, где она сохраняется на уровне 34 евро/МВт-ч. 

И это притом, что Украина имеет 15 энергоблоков, которые при правильном подходе смогли бы обеспечить снижение цен на энергоресурсы. Но в стране предпочитают отказаться от так называемого советского наследства и использовать генерирующие возможности при минимуме вложений. Кроме того, в Украине реализуется множество коррупционных схем. 

Навязываемые Западом условия функционирования украинского энергорынка также вносят свою лепту. Он не стремится создать конкурентные преимущества даже для членов ЕС с периферии, не говоря уж о не членах. 

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Американский генерал оценил умение России нацеливать ракеты

27-08-2020, 18:18

Forbes: США планируют блокировать торговый флот РФ

27-08-2020, 10:14

Военные США пострадали в Сирии при столкновении с российским патрулем

27-08-2020, 08:29

Российский флот в Средиземном море вызвал панику у турок и англичан

26-08-2020, 23:13

В Испании заявили о начале второй волны COVID-19

26-08-2020, 13:35

Российские бомбардировщики в Сирии уничтожили завод по производству беспилотников

24-08-2020, 08:13

Лесные пожары в Калифорнии: эвакуированы 120 тысяч жителей

23-08-2020, 11:08

Смертность в отказавшейся от карантина Швеции в первом полугодии побила 150-летний рекорд

21-08-2020, 08:16

Белорусская оппозиция заявила, что окружение Лукашенко его обманывает

19-08-2020, 14:27

Наплыв отдыхающих спровоцировал вспышку коронавируса в Анталье

19-08-2020, 12:33

Немецкие туристы массово покидают Испанию

19-08-2020, 10:34

В Минске число погибших в ходе протестов достигло трех

19-08-2020, 09:17

СМИ: на задержанных под Минском сотрудников ЧВК никто не давил

18-08-2020, 18:24

В Британии призывают отказаться от одноразовых масок

18-08-2020, 11:31

В Испании ввели ограничения в связи с пандемией

18-08-2020, 10:02

Эксперт: мировая финансовая элита обесценит доллар одним решением

18-08-2020, 08:50

В Азии обнаружили мутировавший более заразный штамм коронавируса

17-08-2020, 14:04

Войска НАТО будут уничтожены Россией за полтора часа в случае войны

17-08-2020, 12:59

Турция с Россией обсуждает совместное производство истребителей Су-57

17-08-2020, 08:24

«Не вопрос»: Лукашенко ответил на призывы уйти в отставку

16-08-2020, 19:55

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров