На днях Еврокомиссия обнародовала отчет о ситуации на энергетическом рынке Европы по итогам первого квартала сего года. Из него следует, что Украина заняла сразу две лидирующих, но не радующих потребителей позиции по уровню оптовых цен на рынке "на сутки вперед", опередив все страны ЕС.

Результат украинских реформ в сфере энергетики, которые усиленно проводятся с июля минувшего года, не впечатлил. Страна является лидером по оптовым ценам на электричество. Его стоимость соразмерна с показателями Греции, зависимой от поставок.

«Средняя оптовая цена в торговой зоне "Бурштынского энергоострова", который располагается на Западе страны и обособлен от Объединенной энергосистемы, оказалась самой высокой в Европе — 52,9 евро/МВт-ч. В самой ОЭУ чуть ниже - 46,9 евро/МВт-ч», - пишет РИА Новости.

Но это на порядок выше средней цены в ЕС, где она сохраняется на уровне 34 евро/МВт-ч.

И это притом, что Украина имеет 15 энергоблоков, которые при правильном подходе смогли бы обеспечить снижение цен на энергоресурсы. Но в стране предпочитают отказаться от так называемого советского наследства и использовать генерирующие возможности при минимуме вложений. Кроме того, в Украине реализуется множество коррупционных схем.

Навязываемые Западом условия функционирования украинского энергорынка также вносят свою лепту. Он не стремится создать конкурентные преимущества даже для членов ЕС с периферии, не говоря уж о не членах.