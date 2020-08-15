Турция с Россией обсуждает совместное производство истребителей Су-57

Сегодня, 08:24

Анна Лисова

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Турция с Россией обсуждает совместное производство истребителей Су-57
Истребитель пятого поколения Су-57

Американские военные аналитики на страницах The National Interest заявили, что Турция может принять участие в разработке российского истребителя пятого поколения Су-57, пишет ПолитРоссия.

Самым современным российским истребителем на этот день является Су-57. Этот военный самолет позиционируется как истребитель пятого поколения. Его особенностями разработчики называют высокую маневренность и систему внутреннего хранения вооружения, позволившую улучшить летные характеристики и уменьшить радиолокационное сечение.

Журналисты NI прокомментировали фотографию Су-57, которая была размещена Объединенной авиастроительной корпорацией в Twitter. Сборка Су-57 идет сейчас на авиационном заводе компании в Комсомольске-на-Амуре на Дальнем Востоке России.

Планируется, что к 2027 году вооруженные силы РФ получат не менее 79 машин. Об этом еще в минувшем году рассказал президент РФ Владимир Путин.

Как считают аналитики, к проекту Су-57 вскоре может присоединиться Турция. Анкара, как известно, ничего против военного партнерства с РФ не имеет, и у нее уже есть опыт покупки российского оружия. Турция приобрела у России ЗРК С-400, что стало поводом для исключения страны из проекта по разработке и производству истребителей-невидимок F-35.

«Возможно, созрела почва для турецко-российского сотрудничества в аэрокосмической сфере, особенно в отношении стелс-платформ. Обе страны в теории могут выиграть от этого партнерства. Турция могла бы использовать опыт в области двигателей, а Россия – получить приток денежных средств для завершения разработки истребителя», — констатировали обозреватели The National Interest.

Пока непонятно, планирует ли Россия привлекать к проекту Су-57 другие страны. Тем не мене, в США считают, что вскоре эти самолеты начнут массово поступать в российскую армию.

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