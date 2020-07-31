Террористы опубликовали фотографии сбитого в Сирии российского беспилотника

На территории провинции Хама боевики сбили российский беспилотный летательный аппарат. В качестве доказательства этого они выложили в сеть несколько фотографий упавшего БПЛА. На них видно, что восстановлению аппарат уже точно не подлежит.

Члены группировки ХТШ ИА "Ибаа" (запрещена в России) утверждают, что ими на севере провинции Хама был сбит беспилотный разведывательный аппарат российского производства "Орлан-10".

Доказательств этому пока нет никаких, сообщает «Российский диалог».

Известно лишь, что дрон был сбит из зенитной установки во время разведывательного полета.

Издание АвиаПро предположило, что беспилотник мог осуществлять корректировку артиллерийских ударов по позициям террористов.