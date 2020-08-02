Самый большой российский турбовинтовой самолет совершил загадочный перелет в Сирию

2-08-2020, 13:48

Ольга Громова

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Самый большой российский турбовинтовой самолет совершил загадочный перелет в Сирию

На российской военной авиабазе в Сирии несколько часов назад осуществил посадку самый большой турбовинтовой самолет - Ан-22 «Антей» (по классификации НАТО Cock - «Петух»). Цель его прибытия пока неизвестна. Предположительно, военный транспортник доставил на территорию САР технику и вооружение, сообщают СМИ.

По информации воздушных мониторинговых ресурсов и навигационных служб, борт RA-09341 взлетел с аэродрома Чкаловский, что на территории Подмосковья, а приземлился в провинции Латакия в Сирии - на аэродроме «Хмеймим».

Информация привлекла внимание экспертов. Интересен как сам факт прибытия такого самолета, как Ан-22, так и груз, который он доставил.

«Подобных самолетов очень мало не только у РФ, а вообще в мире, уж не говоря о том, что они редко летают в Сирию. Последний раз Ан-22 совершал визит в эту страну год назад», - говорится в публикации издания «Репортер».

Грузоподъемность этого турбовинтового гиганта - 80 тонн. Учитывая, что у РФ за последнее время появилось много образцов техники, требующей боевого крещения, «Антей» мог доставить ее в Сирию для участия в боях.

Отметим, что в мире на текущий момент осталось всего четыре летающих Ан-22.

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