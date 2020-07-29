Бессмысленная логистика ЧВОК «МАР» - версия белорусских спецслужб насчет задержанных россиян не выдерживает критики

В Белоруссии заявили, что задержанные 29 июля россияне – не единственные проникшие в страну диверсанты. Всего их может быть около 200 человек. Если белорусские спецслужбы подозревают задержанных в диверсии, то их переброска в Минск на относительно небольшое расстояние вызывает вопросы. Зачем дробить большую группу на мелкие, отправляя их разными рейсами, а не всех сразу на частном самолете? Ведь так дешевле, практичнее и более скрытно.

Под Минском задержали сотрудников российского охранного предприятия «МАР», назвав при этом ЧВК «Вагнера». Их обвинили в подготовке массовых беспорядков в преддверии президентских выборов. Хотя на допросе выяснилось, что они летели в Стамбул транзитом через Минск.

Подобные нестыковки вызвали вопросы у журналистов. Так, «Наша Нива» усомнилась в версии белорусских спецслужб о том, что россияне прятались. Ведь ЧОПовцы не скрывали свои личные данные, пользовались смартфонами и проживали в одном санатории, предъявив во время регистрации действительные паспорта.

Специализирующийся на ЧВК и явно не симпатизирующий русским добровольцам журналист Денис Коротков также усомнился в официальной версии Минска. Он уверен , что группа россиян летела через Белоруссию в другую страну. Похоже, мотив белорусских спецслужб был чисто политическим - сплотить народ вокруг действующего президента перед «надвигающейся угрозой извне».

По данным спецслужб, пойманная группа охранников была не единственной заброшенной в страну – в Минск прибыло минимум 200 человек. Как верно подметили в «Военном обозрении», если бы это было правдой, то в Белоруссии давно ввели бы режим ЧП и проводили специальные мероприятия. Но в стране ничего не происходит.

Кроме того, кажется странным сам маршрут задержанных охранников. Перебросить в Минск подразделение из 200 человек проще и дешевле одним самолетом, с минимальным количеством остановок, нежели делить их на мелкие группы. Абсолютно нелогичная организация логистики.

Необоснованные обвинения, путаница в количестве диверсантов, а также бессмысленный маршрут переброски – все эти нюансы явно указывают на заказной характер пиар-мероприятия. Белорусские спецслужбы просто воспользовались ситуацией для нагнетания обстановки в стране.