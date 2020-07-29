В Сирии назревает холодная война в миниатюре: США против РФ

Сегодня, 20:15

Александр Зуев

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В Сирии назревает холодная война в миниатюре: США против РФ

Сотрудники  арабского информационного агентства Al-Masdar News прокомментировали действия американцев против российских военных в Сирии. Как они отметили, в САР назревает холодная война в миниатюре: США против России. 

Как сообщают СМИ, в приграничном районе Аль-Маликия американские военные попытались заблокировать маршрут продвижения российских солдат, который соседствует с мухафазой Мосул Ирака и турецкой провинцией Сирнак.

Журналисты подчеркнули, что данный регион является стратегически значимым, так как дает российским военным и полиции доступ к пересечению дорог, ведущих в Турцию и Курдистан в Ираке. Как выяснилось,  американский  патруль  неоднократно пытался установить пункты контроля на пересечении Сималки, чтобы перекрыть движение в приграничном районе. 

Согласно предположениям иностранных обозревателей,  Россия найдет пропорциональный ответ на действия американцев. Если российские военные попытаются проникнуть на подконтрольную американцам территорию в северной и восточной части Сирии, военные США устроят России настоящую войну в Сирии. Подобные заявления говорят о росте напряженности и о возможных полномасштабных столкновениях на территории САР, пишет Национальная служба новостей.

Отметим, что обстановка на северо-востоке Сирии обострилась из-за борьбы за стратегический участок территории, который граничит с турецкой провинцией Ширнак и иракской провинцией Мосул. 

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