В Сирии назревает холодная война в миниатюре: США против РФ

Сотрудники арабского информационного агентства Al-Masdar News прокомментировали действия американцев против российских военных в Сирии. Как они отметили, в САР назревает холодная война в миниатюре: США против России.

Как сообщают СМИ, в приграничном районе Аль-Маликия американские военные попытались заблокировать маршрут продвижения российских солдат, который соседствует с мухафазой Мосул Ирака и турецкой провинцией Сирнак.

Журналисты подчеркнули, что данный регион является стратегически значимым, так как дает российским военным и полиции доступ к пересечению дорог, ведущих в Турцию и Курдистан в Ираке. Как выяснилось, американский патруль неоднократно пытался установить пункты контроля на пересечении Сималки, чтобы перекрыть движение в приграничном районе.

Согласно предположениям иностранных обозревателей, Россия найдет пропорциональный ответ на действия американцев. Если российские военные попытаются проникнуть на подконтрольную американцам территорию в северной и восточной части Сирии, военные США устроят России настоящую войну в Сирии. Подобные заявления говорят о росте напряженности и о возможных полномасштабных столкновениях на территории САР, пишет Национальная служба новостей .

Отметим, что обстановка на северо-востоке Сирии обострилась из-за борьбы за стратегический участок территории, который граничит с турецкой провинцией Ширнак и иракской провинцией Мосул.