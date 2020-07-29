Туристы из России пожаловались на ухудшение отдыха в Турции

Турецкие курорты в этом году преподнесли немало неприятных сюрпризов россиянам, которые там отдыхали. О своих впечатлениях на отдыхе в Турции в соцсетях рассказывают многие россияне, которые решили отдохнуть в Турции.

Как рассказала россиянка Татьяна, прибыв с мужем 11 июля в Аланью, только по прибытию ей сообщили, что их везут в другой отель, поскольку гостиница, забронированная ранее, якобы закрыта. Отдыхать им предложили в отеле ниже классом, а разницу в проживании никто возвращать не собирался. Пришлось подключить к делу полицию, чтобы вернуть переплаченную сумму. Не понравилась постояльцам и еда. В качестве компенсации туристам предложили бесплатные экскурсии. А спустя некоторое время Татьяна узнала, что гостиница, которую она бронировала изначально, работает.

Как отмечают в турфирмах, действительно, некоторые турецкие отели не открылись. Те же гостиницы, которые работают, решили сократить число постояльцев, чтобы соблюдать ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. Несмотря на многочисленные скандалы, о которых сообщают туристы, уже отдыхающие в Турции, россияне продолжают активно покупать путевки в эту страну. Поэтому эксперты советуют им обязательно проверять, действительно ли забронированная гостиница работает, а также важно проверить бронь на свое имя в выбранном отеле.