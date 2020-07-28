Задержание ЧВК «Вагнер» в санатории под Минском похоже на бред – Герой России

Белорусские СМИ пишут о задержании под Минских сотрудников ЧВК «Вагнера». По словам Героя России, председателя «Лиги защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов» Андрея Трошева, подобное заявление – это полный бред.

Недавно белорусское информационное агентство «Белта» заявило, будто накануне в санатории под Минском произошло задержание 32 бойцов ЧВК «Вагнера». При этом журналисты предполагают, что всего прибыло около 200 сотрудников российской ЧВК, якобы планирующих дестабилизировать обстановку в стране из-за предстоящих президентских выборов.

Трошев уверен, что подобные вбросы о присутствии российского ЧВК больше похожи на цирк. Он даже узнал парочку фамилий из списка задержанных: этих «бойцов» когда-то уволили из всех украинских подразделений в Донбассе и вряд ли кто-нибудь в здравом уме доверит им ответственное задание. Судя по всему, мужчины на самом деле приехали в белорусский санаторий, чтобы развлечься, пожарить шашлыки и пострелять по бутылкам. По словам Трошева, попытка связать отдыхающих с ЧВК «Вагнера», якобы пытающейся дестабилизировать обстановку в стране - это полный бред.

«У русских и тем более у русских добровольцев нет и не может быть никаких претензий к Лукашенко. У русских большое уважение к «батьке», президенту Белоруссии. Мне противно, что у кого-то в голове такие мысли взялись», - считает Андрей Трошев.