«Катюша» ликвидировала очередной военный американский вертолет в Ираке

В Ираке, по меньшей мере, пять реактивных снарядов выпустили в понедельник вечером по военной авиабазе Таджи, передает Аvia.pro . Ответственность за эту атаку ни одна из сторон на себя еще не взяла. Во время этой атаки был уничтожен американский вертолет, используемый для патрулирования территории, а также для выполнения специальных миссий. Сообщается, что в момент удара вертолет стоял на стоянке. Это спасло от жертв среди американских военных.

Уже прозвучала информация, что для обстрела американских военных использовалась реактивная система «Катюша», которая может осуществлять пуски снарядов на большие расстояния. Этот удар эксперты связали с атакой по позициям местных ополченцев, которая была предпринята американскими силами несколько дней назад. Ранее в Ираке талибы уничтожили еще один американский вертолет. Также сообщалось, о том, что был сбит вертолет с морскими пехотинцами США. Но американская сторона говорит, что в данном случае была произведена аварийная посадка вертолета.