Польша побоялась размещать истребители F-35 у границ России

Размещение истребителей 5-го поколения F-35 Lightning II близ границ России и Белоруссии позволит противнику изучить радиолокационные и инфракрасные характеристики самолета. Об этом написали польские журналисты. По этой причине авиационную базу для истребителя F-35 следует обустроить в Свидвине, где десять лет назад размещались две эскадрильи истребителей Су-22, полагают польские СМИ.

Судя по всему, по этой причине Польша отказалась от идеи разместить на базе в городе Мальборк, расположенном в 80 километрах от Калининградской области, и в Миньск-Мазовецком, который находится рядом с белорусской границей. Известно, что Польша подписала контракт о приобретении у США 32 истребителей F-35A на сумму в 4,6 миллиарда долларов. Начиная с 2024 года, в Польшу ежегодно будут поставлять по четыре-шесть самолета, пишет Lenta.ru .

Отметим, что уже объявлен тендер на работы в Свидвине. Возможно, что модернизированный объект готовят для истребителей F-16 Fighting Falcon, которые сейчас находятся на авиабазе Кшесины в Познани.