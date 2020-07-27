В Пентагоне сочли российские подлодки угрозой для территории США

Сегодня, 09:28

Ольга Громова

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В Пентагоне сочли российские подлодки угрозой для территории США
Российские подлодки

Российские подлодки в Пентагоне признали серьезной угрозой для территории Соединенных Штатов. Субмарины РФ потенциально способны ударить ракетами по территории США, а американской стороне при этом становится все труднее и труднее отслеживать их передвижения. Об этом, выступая на слушаниях в Сенате, заявил генерал-лейтенант ВВС США Глен Ван Хёрк. Он претендует на пост командующего Северным командованием США (NORTHCOM). Именно утверждению кандидатуры Херка и посвящены сами слушания, отмечает РИА Новости.

«РФ развивает и наращивает стратегические силы, такие как их подлодки, которые теперь очень сложно отслеживать и которые потенциально могут ударить крылатыми ракетами по территории США», - сказал генерал-лейтенант.

Он добавил, что Китай берет пример с РФ также наращивает силы и сможет сделать то же самое в не столь отдаленном будущем. Но пока все же большая угроза исходит именно от России, которая продолжает сосредотачивать свои силы на создании крылатых ракет.

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