Финляндия продлила ограничения на пересечение границы с Россией

Власти Суоми решили частично продолжить карантинные ограничения на внутренних и внешних границах до 25 августа 2020 года. Об этом стало известно из генерального консульства Финляндии.

Такие ограничительные меры продлятся в стране до тех пор, пока показатель заболеваемости COVID-19 будет не больше восьми случаев заболевших на сто тысяч человек, причем такой уровень заболеваемости должен будет продержаться на протяжении двух недель. По прошествии двух недель с положительной динамикой, меры могут быть пересмотрены.

По последним данным, в России за последние сутки зарегистрировано 5635 случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 84 регионах, из них 24,9 % являются бессимптомными. Всего за сутки от COVID-19 умерли 85 человек. Выписаны после клинического лечения из российских больниц 3079 человек. В стране растет количество заболевших: всего 818120 случаев, из них скончались 13354 человека. Победили болезнь всего по России 603329 пациентов.