Финляндия продлила ограничения на пересечение границы с Россией

Сегодня, 05:59

Сергей Нилов

0

Image 16+
Финляндия продлила ограничения на пересечение границы с Россией

Власти Суоми решили частично продолжить карантинные ограничения на внутренних и внешних границах до 25 августа 2020 года. Об этом стало известно из генерального консульства Финляндии.

Такие ограничительные меры продлятся в стране до тех пор, пока показатель заболеваемости COVID-19 будет не больше восьми случаев заболевших на сто тысяч человек, причем такой уровень заболеваемости должен будет продержаться на протяжении двух недель. По прошествии двух недель с положительной динамикой, меры могут быть пересмотрены.

По последним данным, в России за последние сутки зарегистрировано 5635 случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 84 регионах, из них 24,9 % являются бессимптомными. Всего за сутки от COVID-19 умерли 85 человек. Выписаны после клинического лечения из российских больниц 3079 человек. В стране растет количество заболевших: всего 818120 случаев, из них скончались 13354 человека. Победили болезнь всего по России 603329 пациентов.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

The Guardian: в Европе начали готовиться ко второй волне коронавируса

Сегодня, 08:46

Финляндия продлила ограничения на пересечение границы с Россией

Сегодня, 05:59

Миллиардеры нашли альтернативу американскому доллару

Вчера, 20:34

Sohu объяснило странное появление трех натовских кораблей у берегов России

Вчера, 18:30

В США медики призвали возобновить жесткий карантин

Вчера, 12:00

Турция обвинила Курдистан во взрыве на севере Сирии

26-07-2020, 15:05

Турция не заботится о безопасности туристов на фоне коллапса в экономике

25-07-2020, 20:58

В США на военных учениях танк М1А2 выстрелил по Abrams

24-07-2020, 15:53

Блогерша нашла способ проверять мужчин на верность

24-07-2020, 12:40

Страх перед РФ привел войска НАТО к ряду военных происшествий

24-07-2020, 10:35

В Турции предложили переименовать Эгейское море в Северное Средиземное

23-07-2020, 20:43

Многодетная мать раскрыла тайну идеального порядка в доме

23-07-2020, 16:00

РФ защитила самолет Израиля от уничтожения иранскими ПВО

23-07-2020, 15:44

СМИ Японии предупредили о возможной экологической катастрофе из-за одноразовых масок

23-07-2020, 11:13

Во время закладки патрульных катеров в Николаеве произошел конфуз

23-07-2020, 08:15

Деревня в Испании продается с огромной скидкой

22-07-2020, 15:58

В Белоруссии купленные у РФ Су-30СМ назвали бесполезными и бесперспективными самолетами

22-07-2020, 13:01

Появилось видео с места расстрела людей на похоронах в США

22-07-2020, 12:50

В Сирии скончался американский военнослужащий

22-07-2020, 10:29

Российские истребители перехватили израильскую авиацию за несколько минут до удара по Сирии

21-07-2020, 10:34

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров