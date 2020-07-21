Турция обвинила Курдистан во взрыве на севере Сирии

Министерство обороны Турции выдвинуло обвинение в адрес Рабочей партии Курдистана (РПК) и связанных с ней сил самообороны сирийских курдов (YPG) в подрыве самодельного взрывного устройства, которое произошло в сирийском Рас эль-Айне. При этом 5 человек погибли, 12 получили ранения.

В турецком военном ведомстве заявили о подрыве атмосферы мира террористической организацией РПК/YPG. В сообщении сказано, что РПК/YPG в районе проведения операции "Источник мира” в очередной раз намеренно подорвала мирных граждан. Взрыв произошел в воскресенье в центре Рас эль-Айна.

17 октября 2019 года США и Турция объявили о договоренности приостановить военную операцию Турции "Источник мира" в северо-восточном регионе Сирии. Данное решение было принято на 120 часов. Также сообщалось о выводе курдских военных формирований из буферной зоны длиной 30 км на границе между Турцией и Сирией. Ранее Анкара намеревалась взять границу под свой личный контроль. Позже Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что США не полностью выполнили свои обещанные обязательства перед Турцией по Сирии. Анкара отказалась от компромиссов.

Ранее сообщалось о взрыве в провинции Азез, расположенной на турецко-сирийской границе, в результате которого 5 человек погибли, 85 были ранены. Провинция контролируется повстанцами, которые поддерживаются Анкарой.