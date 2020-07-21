Турция не заботится о безопасности туристов на фоне коллапса в экономике

Турецкие власти пытаются спасти экономику страны за счет привлечения туристов. В то же время Анкара не способна обеспечить безопасность иностранных гостей, так как это невыгодно для бюджета, который и так серьезно пострадал из-за распространения коронавирусной инфекции.

Таким мнением с журналистами поделился экономист Василий Колташов, прокомментировав отказ Турции от введения профилактических мер, необходимых для предотвращения распространения COVID-19.

С 1 августа РФ возобновит авиаперелеты в Турцию, Великобританию и Танзанию. Анкара не скрывает того, что возлагает большие надежды на туристический поток из России. Однако сегодня в посольстве РФ в Турции сообщили, что Анкара не намерена вводить особые меры во избежание распространения СOVID-19. У прибывающих иностранцев не будут требовать справки. Отказались турки и от тестирования на местах. Единственной профилактической мерой станет измерение температуры в аэропортах, что никак не сможет предотвратить распространение вируса. Известно, что у многих болезнь протекает без каких-либо симптомов и температура повышается обычно только на третий день после инфицирования.

По мнению главы Центра политэкономических исследований Института нового общества Василия Колташова, такое отношение Анкары к угрозе коронавируса свидетельствует о том, что главная цель Турции – привлечение как можно большего количества туристов. Их безопасность турецких чиновников не волнует.

Для Анкары жизненно важно завлечь на курорты как можно больше отдыхающих из других стран. Больные они или здоровые для турецких чиновников не важно. Главное, чтобы они тратили деньги и селились в местные отели. Один из ключевых секторов турецкой экономики — туризм —переживает коллапс. И турки возлагают огромные надежды на российских туристов.

Эксперт обратил внимание журналистов и на то, что внутренний туризм в Турции оказался на грани кризиса. Заполняемость курортов намного ниже, чем в прошлом году. Поэтому Анкаре нужны любые туристы. А вводить ограничения слишком невыгодно на фоне нестабильной экономики. Самое большее, на что готова пойти Турция – это измерение температуры в аэропортах.

Колташов также отметил, что турецкая экономика оказалась в очень сложной ситуации. И не только из-за COVID-19. К коллапсу ведет и агрессивная внешняя политика Анкары, которая вливает немалые средства на ведение боевых действий на территории других стран.

Турция столкнулась с серьезными экономическими проблемами. С начала года она пережила падение рынка и девальвацию национальной валюты. Усугубляет проблему непродуманная с финансовой точки зрения агрессивная политика Анкары на Ближнем Востоке. В своем нынешнем положении Турция не сможет обеспечить безопасность россиян, даже если турки согласятся на жесткие ограничительные меры. Поэтому им не стоит рассчитывать на большой поток российских туристов.