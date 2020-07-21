В США на военных учениях танк М1А2 выстрелил по Abrams

Сегодня, 15:53

Александр Зуев

0

Image 16+
В США на военных учениях танк М1А2 выстрелил по Abrams
Танк Abrams

21 июля в ходе ночных учений на одном из военных полигонов США танк М1А2 Abrams расстрелял второй такой же танк. Как выяснилось, невнимательный наводчик одной из боевых машин принял другой Abrams за движущуюся мишень. В этот момент расстояние между танками составляло около 2,6 километра.

По ошибке в Abrams попал боеприпас 120-мм M1002, в результате чего была частично разрушена броня, вырваны люки, снесены оптические и осветительные приборы, а также уничтожен отсек экипажа. Сообщается, что наводчик подбитого танка получил осколочное ранение в грудь с поражением легкого и лишился нескольких пальцев на левой руке, пишет Российская газета. Минувшей весной с танком Abrams также произошла неприятность - случился пожар. Пентагон умалчивает информацию об инциденте во время проведения стрельб, в ходе которых отрабатывались элементы боя с российскими танками.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Российские истребители перехватили израильскую авиацию за несколько минут до удара по Сирии

21-07-2020, 10:34

Гусеничные броневики Bradley станут гибридами

20-07-2020, 20:44

В Барселоне власти нашли способ увеличить количество доступного жилья

20-07-2020, 11:01

Sohu: США из-за России и Китая угодили в газовую ловушку

19-07-2020, 11:52

Американцы преследовали российские броневики в Сирии

18-07-2020, 14:27

Баку пригрозил Еревану ударом по Мецаморской АЭС в случае атаки по Мингечевирскому водохранилищу

16-07-2020, 17:52

Главный соперник Лукашенко обвиняется в легализации денег из России

16-07-2020, 13:57

Sohu: РФ может увести вьетнамский порт Камрань из-под носа у США

16-07-2020, 13:27

На Крымский мост обрушиваются мощные волны с Украины

15-07-2020, 13:30

Блогер, отрицавший существование коронавируса, умер от COVID-19

14-07-2020, 14:59

Армения на видео показала уничтожения опорных пунктов Азербайджана

14-07-2020, 14:43

Опубликовано видео инцидента между офицером САА и военным США

14-07-2020, 11:33

Китай: замена старых ядерных бомбардировщиков в РФ упирается в финансы

13-07-2020, 16:43

The National Interest: Россия готовит для США «сюрприз» в Крыму

13-07-2020, 12:52

В австралийский штат Виктория отправились военные для борьбы с коронавирусом

13-07-2020, 11:04

Украина предъявила РФ права на танк Т-14 «Армата»

12-07-2020, 22:27

Сбежавшая в США китайский вирусолог раскрыла правду о коронавирусе

12-07-2020, 12:23

Военный конвой США с бронетехникой, направлявшийся в Сирию, уничтожен ракетным ударом

12-07-2020, 11:23

В США мужчина умер после того, как побывал на «коронавирусной» вечеринке

12-07-2020, 11:08

В РВИО рассказали о применении химического оружия во время Первой мировой войны

12-07-2020, 10:43

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров