В США на военных учениях танк М1А2 выстрелил по Abrams

21 июля в ходе ночных учений на одном из военных полигонов США танк М1А2 Abrams расстрелял второй такой же танк. Как выяснилось, невнимательный наводчик одной из боевых машин принял другой Abrams за движущуюся мишень. В этот момент расстояние между танками составляло около 2,6 километра.

По ошибке в Abrams попал боеприпас 120-мм M1002, в результате чего была частично разрушена броня, вырваны люки, снесены оптические и осветительные приборы, а также уничтожен отсек экипажа. Сообщается, что наводчик подбитого танка получил осколочное ранение в грудь с поражением легкого и лишился нескольких пальцев на левой руке, пишет Российская газета . Минувшей весной с танком Abrams также произошла неприятность - случился пожар. Пентагон умалчивает информацию об инциденте во время проведения стрельб, в ходе которых отрабатывались элементы боя с российскими танками.