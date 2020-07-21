Блогерша нашла способ проверять мужчин на верность

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Блогерша нашла способ проверять мужчин на верность

Высокие технологии во многом облегчают жизнь людей, и они же способны разрушать семьи посредством свободного флирта в социальных сетях. В последнее время популярность обрела блоггерша с ником Chesa, которая придумывала как помогать своим подписчицам, подозревающим супругов и бойфрендам в изменах. Она флиртует с мужчинами своих почитательниц, а затем выкладывает результаты своего общения в социальной сети ТикТок, пишет Лента.ру.

20 июля было опубликовано видео, которое уже набрало свыше 4 миллионов просмотров. В этом материале блоггерша рассказала, что к ней обратилась одна из подписчиц, находящаяся в интересном положении, заподозрившая супруга в неверности. Она попросила Chesa познакомиться посредством интернета с мужчиной и предложить свидание, назначив его на время когда супругам предстоял совместный поход к врачу. Женщине было интересно, предпочтет ли ее супруг свидание с незнакомкой скучному совместному походу к доктору.

Знакомство в сети завязалось быстро, вскоре оно переросло в свободный флирт, мужчина представился свободным. Затем блоггерша предложила свидание в указанное подписчицей время, собеседник ответил, что у него на этот момент намечено кое-какое дерьмо, но затем он может придти на встречу.

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