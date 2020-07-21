Страх перед РФ привел войска НАТО к ряду военных происшествий

Подготовка к противостоянию с Россией активно ведется странами Североатлантического альянса, пишет ФАН. Но при этом на фоне нагнетания обстановки, происходит обострение ситуации и внутри НАТО. Все это происходит, считают российские эксперты, из-за игнорирования возникающих проблем, в попытке навязать свои условия на внешней арене.
Так, в конце апреля прошлого года возгорание случилось на десантном корабле Турции Anadolu. Произошел пожар и в середине ноября на судне США Iwo Jima. Возгорание произошло также в июне текущего года на французской субмарине Perle. Также был пожар на американском Bonhomme Richard. Еще один инцидент произошел и на десантном корабле среднего класса «Юрий Олифиренко».
Множество аварий было и с американскими боевыми самолетами. С января текущего года инциденты произошли с истребителями ВВС США F-16. Только в июле разбилось 2 таких самолета. Ранее F-16 ВВС Нидерландов пострадал от выстрелов собственной пушки.
На днях во время учений на полигоне в США танк «Абрамс» обстрелял еще один такой же танк из союзного полка. Схожая ситуация произошла на Яворивском полигоне во время тренировок украинских военных, где инструкторами были представители НАТО.
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