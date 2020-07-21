Страх перед РФ привел войска НАТО к ряду военных происшествий

Сегодня, 10:35

Анна Лисова

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Страх перед РФ привел войска НАТО к ряду военных происшествий

Подготовка к противостоянию с Россией активно ведется странами Североатлантического альянса, пишет ФАН. Но при этом на фоне нагнетания обстановки, происходит обострение ситуации и внутри НАТО. Все это происходит, считают российские эксперты, из-за игнорирования возникающих проблем, в попытке навязать свои условия на внешней арене.

Так, в конце апреля прошлого года возгорание случилось на десантном корабле Турции Anadolu. Произошел пожар и в середине ноября на судне США Iwo Jima. Возгорание произошло также в июне текущего года на французской субмарине Perle. Также был пожар на американском Bonhomme Richard. Еще один инцидент произошел и на десантном корабле среднего класса «Юрий Олифиренко».

Множество аварий было и с американскими боевыми самолетами. С января текущего года инциденты произошли с истребителями ВВС США F-16. Только в июле разбилось 2 таких самолета. Ранее F-16 ВВС Нидерландов пострадал от выстрелов собственной пушки.

На днях во время учений на полигоне в США танк «Абрамс» обстрелял еще один такой же танк из союзного полка. Схожая ситуация произошла на Яворивском полигоне во время тренировок украинских военных, где инструкторами были представители НАТО.

«В общем, страны НАТО и примкнувшие к ним ночей не спят, все готовятся к конфликту с Москвой. У них — колоссальные затраты на «оборонку». У них горят корабли, массово рушатся с неба самолеты, несет потери личный состав... Не пора ли уже западным странам прикрутить фитилек антироссийской истерии и заняться собственными проблемами?» - отмечает обозреватель.
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