Многодетная мать раскрыла тайну идеального порядка в доме

Сегодня, 16:00

Юлия Родина

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Многодетная мать раскрыла тайну идеального порядка в доме

Многодетная мать Рианнон Паркер из Великобритании поделилась своим опытом, как успешно совмещать воспитание детей, написание книг, подработку помощником учителя и при этом сохранять идеальный порядок в доме. Выяснилось, что 33-летняя британка имеет строгую систему организации пространства в доме. Все вещи в доме женщина сортирует, складывает их на свои строго отведенные места. Такое планирование и упорядочивание помогает организовать порядок в доме, считает Рианнон Паркер. Главным же секретом безупречной чистоты женщина называет свою бескомпромиссность во время уборки: дважды в год она выбрасывает игрушки и все ненужные вещи. Более того, планы что-либо выбросить британка не скрывает перед своими детьми. А если сомневается в необходимости избавиться от чего-либо, она прячет вещь на три месяца в гараж. Если же дети за это время не вспомнят о ней, от этой вещи также избавляются.

Также Рианнон уточняет, что не выбрасывает вещи в буквальном смысле, многие вещи она собирает в коробки и отправляет на благотворительность или отдает на переработку. Более того, у женщины есть своя система хранения детских рисунков. Если раньше она складывала их в коробку, то сейчас фотографирует работы, распечатывает и размещает в фотоальбом. При этом Рианнон тщательно подписывает каждый фотоснимок: кем он нарисован, когда и что на нем изображено. Такой метод очень удобен и не занимает много места, считает британка.

Свою любовь к порядку женщина связывает со своим детством. Она росла в большой семье, где вещи лежали хаотично, что очень ее раздражало. Поэтому, повзрослев, Рианнон научилась организовывать свое пространство и поддерживать свое жилье в идеальной чистоте.

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