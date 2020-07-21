СМИ Японии предупредили о возможной экологической катастрофе из-за одноразовых масок

Миру угрожает экологическая катастрофа. В ее основе могут лежать выброшенные медицинские маски, защищающие людей от заражения вирусом. Их количество в водах побережья Японии увеличивается с каждым новым днем. Кроме масок, много также латексных перчаток. Об угрозах для окружающей среды рассказало Kyodo со ссылкой на обзор экологов и дайверов с разных концов света.

Количество медицинских масок, перчаток и других отходов увеличилось не только в водах страны восходящего солнца. Подобное наблюдается в Турции и Европе. Французские экологи считают, что если ничего в сознании людей не изменится и они и дальше будут так же засорять окружающую среду, в водах мирового океана вскоре масок станет больше, чем медуз. Рост использования масок и латексных перчаток, а также других средств защиты от COVID-19, может обернуться большой экологической катастрофой.

Организация OceansAsia, которая базируется в Европе, предупредила, что одной одноразовой маске необходимы сотни лет для того, чтобы распасться на частицы микропластика. Поэтому ученые рекомендуют людям использовать многоразовые маски, насколько это представляется возможным.