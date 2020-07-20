Деревня в Испании продается с огромной скидкой

В северо-западной провинции Испании на продажу выставлено целое поселение. Два года назад у продавца была попытка продать деревню, которая не увенчалась успехом. За свое поселение владелец запросил 2,37 миллиона евро, что составляет 192 миллиона рублей. На сегодняшний момент, согласно информации, полученной от Noticia.ru, продавец готов скинуть цену до 1,87 миллиона евро, что соответствует 150 миллионам рублей.

Провинция располагается в красивейшем и экологически чистом месте. Вокруг деревни простираются поля и леса, а из окон домов открывается потрясающий вид на горы Пикос-де-Эуропа. Покупатель станет собственником 13 гектаров земли и жилой недвижимости общей площадью более тысячи квадратных метров. Практически все дома, которых в поселении насчитывается 12, находятся в удовлетворительном состоянии. Также в провинции имеется большая парковка и 12 участков под застройку. Сейчас деревня используется в качестве отеля, предоставляющего 48 мест.