Гусеничные броневики Bradley станут гибридами

Американские боевые машины пехоты Bradley в ближайшее время избавятся от дизельных силовых установок. Специалисты британской компании BAE Systems вскоре приступят к модернизации броневиков, сообщает NPlus1. Предполагается, что машины, разработанные в 1981 году, после такого изменения станут более маневренными, а также легкими и экономичными.

Согласно контракту компании BAE Systems с армией США, БМП вместо дизельной установки получит гибридную с электроприводом ведущих колес. Такое конструктивное решение позволит оснастить платформу более легкой и надежной электродистанционной системой, отказавшись от тяжелой гидромеханической системы управления.

Bradley - универсальная гусеничная платформа боевой техники, которая служит основой не только для боевых машин пехоты, но также для разведывательных, командирских и других броневиков. Ее масса порядка 28 тонн, а длина - 6,6 метра при ширине в 3,6 и высоте в 3 метра. Машина на основе такой платформы может развивать скорость не более 56 километров в час. Она способна преодолеть расстояние до четырех сотен километров. Дизельный двигатель, которым она сейчас оснащена, позволяет выжать мощность в 600 лошадиных сил. Трансмиссия выполнена в едином блоке с двигателем и имеет 3 фиксированные передачи вперед и одну назад.