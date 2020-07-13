На Крымский мост обрушиваются мощные волны с Украины

Сегодня, 13:30

Анна Лисова

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На Крымский мост обрушиваются мощные волны с Украины
Крымский мост

Мощную вспышку с территории Украины зафиксировали спутники, сообщает Царьград. Эксперты не исключают, что украинские военные пытаются заглушить российские системы ПВО, которые, в том числе, защищают Крымский мост. Этот объект не раз критиковали украинские власти, заявляя, что Россия не имела права возводить его через Керченский пролив.

«Репортер» передает, что свои «глушилки» украинские военные уже опробовали в районе Крымского полуострова. В результате работы этого оборудования и произошел мощный всплеск радиоэлектронной активности на границе Украины и России.

Пока остается неизвестным, был ли сигнал, зафиксированный спутником, направлен непосредственно на Крымский мост и на какой результат рассчитывали те, кто его спровоцировал. Нет информации и о том, какие именно «глушилки» были задействованы. Россия обеспечила надежную защиту Крымского моста. Он находится под прикрытием многоуровневой системы ПВО, которая обеспечивается ЗРК С-400. Непосредственно вблизи Крымского моста развернуты ЗРПК «Панцирь-С1» и ЗРК «Тор-М2».

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