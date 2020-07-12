Армения на видео показала уничтожения опорных пунктов Азербайджана

В Сети появилось видео уничтожения опорных пунктов Азербайджана армянскими военными. Ролик опубликовал на своей странице в Facebook пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян, сообщает Sputnik Армения . На видеозаписи передовые армянские подразделения уничтожают азербайджанские опорные пункты, которые использовались для стрельбы по приграничным населенным пунктам. Степанян подчеркнул, что в минувшую ночь был остановлен танк, который приближался к границе с азербайджанской стороны. В целом же, по его словам, ночь на границе прошла относительно спокойно.

Ситуация на границе Азербайджана и Армении обострилась 12 июля, когда азербайджанские военные обстреляла армянские позиции на Тавушском направлении границы и попыталась их атаковать. В ответ армянская сторона обстреляла позиции противника. В понедельник утром вновь ВС Азербайджана возобновили обстрел армянских территорий, на что последовал ответный огонь. В Баку сообщили о 5 погибших. Армения же сообщает, что никто из военнослужащих не погиб, но пятеро получили ранения.