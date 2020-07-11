The National Interest: Россия готовит для США «сюрприз» в Крыму

Журналисты издания The National Interest сообщили, что Россия подготовила для США сюрприз в Крыму. Как выяснилось, российская армия располагает мощным оружием для сдерживания противника в Черном море. Специалисты упомянули бомбардировщики Ту-22МЗМ, которые после модернизации смогут ликвидировать любую цель.

Как отмечают эксперты издания, пилоты усовершенствованного ракетоносца Ту-22МЗМ получат на вооружение гиперзвуковые ракеты «Кинжал», что дает серьезное преимущество перед любым противником. Кроме того, летчик может использовать новое оборудование радиоэлектронного подавления. По мнению экспертов, размещение на территории Крыма обновленных бомбардировщиков, которые классифицируется НАТО как Backfire, может стать для США плохой новостью. Специалисты отметили, что если между Россией и США вспыхнет конфликт в регионе, то американские военные могут оказаться в смертельной ловушке.

Отметим, что американские эсминцы время от времени заходят в Черное море. В случае обострения обстановки Ту-22М3М могут доставить ВМС США серьезные неприятности.

Обновленный бомбардировщик Ту-22М3М впервые совершил полет в 2018 году, а в прошлом году прошел ряд испытаний. Всего Россия планирует усовершенствовать до тридцати бомбардировщиков Ту-22. Серийный выпуск модернизированных ракетоносцев начнется уже в следующем году, пишет ПолитРоссия Заметим, что сейчас Крым, где создана группировка войск, надежно защищен. Российские войска могут дать достойный отпор неприятелю в случае атаки как с воздуха, так и с моря.