The National Interest: Россия готовит для США «сюрприз» в Крыму

Сегодня, 12:52

Александр Зуев

0

Image 16+
The National Interest: Россия готовит для США «сюрприз» в Крыму
Обновленный бомбардировщик Ту-22М3М

Журналисты издания The National Interest сообщили, что Россия подготовила для США сюрприз в Крыму. Как выяснилось, российская армия располагает мощным оружием для сдерживания противника в Черном море. Специалисты упомянули бомбардировщики Ту-22МЗМ, которые после модернизации смогут ликвидировать любую цель.

Как отмечают эксперты издания, пилоты усовершенствованного ракетоносца Ту-22МЗМ получат на вооружение гиперзвуковые ракеты «Кинжал», что дает серьезное преимущество перед любым противником. Кроме того, летчик может использовать новое оборудование радиоэлектронного подавления. По мнению экспертов, размещение на территории Крыма обновленных бомбардировщиков, которые классифицируется НАТО как Backfire, может стать для США плохой новостью. Специалисты отметили, что если между Россией и США вспыхнет конфликт в регионе, то американские военные могут оказаться в смертельной ловушке.

Отметим, что американские эсминцы время от времени заходят в Черное море. В случае обострения обстановки Ту-22М3М могут доставить ВМС США серьезные неприятности.

Обновленный бомбардировщик Ту-22М3М впервые совершил полет в 2018 году, а в прошлом году прошел ряд испытаний. Всего Россия планирует усовершенствовать до тридцати бомбардировщиков Ту-22. Серийный выпуск модернизированных ракетоносцев начнется уже в следующем году, пишет ПолитРоссия Заметим, что сейчас Крым, где создана группировка войск, надежно защищен. Российские войска могут дать достойный отпор неприятелю в случае атаки как с воздуха, так и с моря.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Сбежавшая в США китайский вирусолог раскрыла правду о коронавирусе

Вчера, 12:23

Военный конвой США с бронетехникой, направлявшийся в Сирию, уничтожен ракетным ударом

Вчера, 11:23

В США мужчина умер после того, как побывал на «коронавирусной» вечеринке

Вчера, 11:08

В РВИО рассказали о применении химического оружия во время Первой мировой войны

Вчера, 10:43

Sohu раскрыло сценарий безоговорочной военной победы РФ над США

11-07-2020, 18:10

В Египте 11 человек погибли при попытке спасти тонущего ребенка

11-07-2020, 14:58

В Sohu сочли маневренность российских истребителей бесполезной для воздушного боя

11-07-2020, 11:27

В Северной Кореи военнослужащих заставили разводить кроликов для пропитания

11-07-2020, 09:05

Украина испытала «комплекс унижения России» FGM-148 Javelin

10-07-2020, 21:13

«Ястребам» отомстили за «Панцири»: Турция в Ливии «зализывает рану»

10-07-2020, 10:04

Самолеты США «проутюжили» воздушное пространство у границ России

9-07-2020, 17:14

45-летний россиянин найден мертвым в Паттайе

9-07-2020, 14:23

Предсказано изменение климата в ближайшие пять лет

9-07-2020, 09:49

Болгария побила рекорд по приросту больных коронавирусом

8-07-2020, 11:27

США столкнулись с проблемой из-за застарелой торговой войны с Канадой

8-07-2020, 11:26

В мире миллионы людей отказались от мяса из-за коронавируса

8-07-2020, 10:24

Forbes: Киев готовит ловушку кораблям РФ в Черном море

7-07-2020, 15:03

Украина сразу после США получит патрульные катера Mark VI

7-07-2020, 11:39

Польша: Россия испытывает новое оружие, способное сбивать даже спутники

6-07-2020, 21:38

Российский «Контейнер» засек удар неизвестных самолетов по Ирану

6-07-2020, 17:51

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров