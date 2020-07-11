В австралийский штат Виктория отправились военные для борьбы с коронавирусом

Сегодня, 11:04

Александр Зуев

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В австралийский штат Виктория отправились военные для борьбы с коронавирусом
В австралийском штате Виктория распространяется коронавирус

В австралийском штате Виктория стремительно распространяется коронавирус и для борьбы с инфекцией туда будет направлена одна тысяча служащих сил обороны страны. Об этом сообщил министр здравоохранения Грэг Хант. По рекомендации главного санитарного врача власти штата ранее объявили о повторном введении карантинных ограничений из-за роста числа инфицированных. Это значит, что на протяжении шести недель жители Мельбурна смогут выходить из дома только для покупки товаров первой необходимости, чтобы получить медицинскую помощь или поухаживать за другими. Также им разрешат выйти на улицу для занятий спортом и учебы или работы.

Отправленные в штат Виктория военнослужащие, которых разместят в дополнение к уже прибывшим туда 350 военным, будут выполнять различные функции. Военнослужащие будут проводить тестирование и контролировать соблюдение режима изоляции, а также помогать на КПП у границ штата.

Как сообщает минздрав Австралии, число заразившихся в стране составляет 9797. 7728 пациентов уже излечились, скончались 108 человек. Надо сказать, в штате Виктория зафиксировано самое большое число заражений в стране - 3799 человек. Там скончалось 24 больных COVID-19.

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