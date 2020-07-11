Украина предъявила РФ права на танк Т-14 «Армата»

Вчера, 22:27

Анна Лисова

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Украина предъявила РФ права на танк Т-14 «Армата»

В украинских СМИ заявили о том, что танк Т-14 «Армата» был разработан украинскими конструкторами. 

Информационное издание «Украина.ру» опубликовало статью под названием «Проект «450» в которой сообщило, что танк Т-14 «Армата» изначально разрабатывался украинскими специалистами как проект Объект 477А1(А2) «Нота», передает Аvia.pro.

Этот танк создавался в Харькове, пишет украинское издание. Создавалось сразу два варианта - с ходовой, однотипной Т-80 (А1), и однотипной Т-64 (А2). 

Но когда в начале 2000-х сотрудничество между Россией и Украиной в сфере оборонпрома начало сворачиваться, новые «эффективные менеджеры» украинского предприятия проект «Нота» решили закрыть. 

Информации о проекте «Нота» в открытых источниках очень мало. Украинское издание пишет, что в 2017 году появилась информация о платформе «Армата», на базе которой и был создан танк Т-14. Но никаких доказательств того, что «Армата» создана на базе Объекта 477А1 «Нота» нет. Специалисты считают, что доводы, которые приводит украинское издание, это лишь очередной домысел. 

«На сегодняшний день в мире нет ничего схожего с российской «Арматой». Эта боевая машина разрабатывалась практически с нуля, и потому заявления о том, что разработки прототипа Т-14 «Армата» начались в Украине, не имеют никакого смысла», - отмечает эксперт. 
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