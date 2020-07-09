Военный конвой США с бронетехникой, направлявшийся в Сирию, уничтожен ракетным ударом

Сегодня, 11:23

Ольга Громова

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Военный конвой США с бронетехникой, направлявшийся в Сирию, уничтожен ракетным ударом

В Ираке неизвестные нанесли удар по военному конвою США, который держал путь в торону границы с Сирией. В результате было уничтожено несколько единиц бронетехники. В сети появилось видео с места событий. Разрушения позволяют допустить, что в результате атаки есть погибшие и пострадавшие, но официальная информация на сей счет пока отсутствует.

По информации издания АвиаПро, ссылающегося на ряд неназванных источников, ракетный удар был совершен посредством применения реактивных систем залпового огня. Некоторые сетевые СМИ пишут, что не исключено, что атака 11 июля на американский конвой была совершена минометами и ПТРК.

Кто стоит за этой атакой, неизвестно, хотя почти сразу после удара была поднята американская военная авиация, в том числе вертолеты и беспилотники.

Специалисты допускают, что атака может быть делом рук проиранских военных группировок, в том числе «Катаиб Хезболла» (запрещена в РФ). Однако последняя с заявлениями на этот счет не спешит.

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