В США мужчина умер после того, как побывал на «коронавирусной» вечеринке

В мире еще миллионы людей продолжают считать, что коронавирус - это одной сплошной обман либо масштабный заговор, и не верят в него. В США таких особенно много. Житель штата Техас также не верил в существование нового вируса. Он, совершенно не беспокоясь о заражении, сходил на «коронавирусную вечеринку», после которой вскоре заболел и умер. Об этой жуткой, но поучительной истории, рассказала на своих страницах газета The New York Post.

Отмечается, что мужчина не входил в группу риска, был молод (ему было 30 лет всего), полон сил и отличался отменным здоровьем. При этом входил в число скептиков, которые в существование коронавируса не верят.

Узнав, что в штате организовывается экстремальное развлечение - «коронавирусная вечеринка» для тех, кто желает проверить, можно ли заразиться коронавирусом - решил посетить ее и убедиться в этом лично. Известно, что на такие мероприятия специально приглашаются инфицированные.

В итоге 30-летний мужчина все же заразился COVID-19 и угодил в больницу. Заболевание у него протекало в тяжелой форме и врачам не удалось его спасти.

Незадолго до смерти молодой техасец признал, как же он был неправ.

«Я был уверен, что коронавирус — это большой обман», - такими были слова, произнесенные американцем незадолго до того, как врачи констатировали его кончину.