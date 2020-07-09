Sohu раскрыло сценарий безоговорочной военной победы РФ над США

Сегодня, 18:10

Ольга Громова

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Sohu раскрыло сценарий безоговорочной военной победы РФ над США

Китайское издание Sohu на своих страницах вновь гипотетически стравливает Россию и США и рассуждает, что из этого может выйти и какая страна станет безоговорочным победителем. 

США - могущественная военная держава, конфликт с которой для любого государства в мире может быть сродни самоубийству. Американцы это прекрасно осознают и уже неоднократно использовали свое могущество и влияние, чтобы повернуть ситуацию в свою пользу в разных горячих точках.

Но все же есть в мире одна армия, которая может не просто быть достойным противником, а тем самым безоговорочным победителем в битве двух держав, даже невзирая на сложную систему обороны, которую США выстроили в Европе, сильный флот в Тихом и Атлантическом океанах с их мощными авианосцами, а также сухопутные силы Пентагона.

Как такое возможно?! Как обойти эту систему обороны, годами строившуюся? Аналитики издания считают, что вряд ли Россия будет действовать в лоб и атаковать напрямую. 

Вероятно, она воспользуется своим главным козырем - подлодками. В последнее время им уделяется особое внимание, в том числе и характеристикам скрытности, подчеркивает издание.

Российские подводные лодки отследить очень сложно, а между тем это оружие, которое не менее эффективно, чем наземные комплексы. Современные российские подлодки за считанные минуты способны ударить в любой конец света. При этом их почти невозможно засечь.

Поэтому стоит ли удивляться, что если РФ решит атаковать Штаты, то сделает это именно при помощи субмарин.

Большое количество атомных подлодок, которые передвигаются бесшумно и незаметно, подойдут тихо и ударят так, что США даже не успеют оглянуться, как потерпят поражение, констатируют в Китае.

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