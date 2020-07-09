В Египте 11 человек погибли при попытке спасти тонущего ребенка

По сообщению портала Al Balad, в море поблизости от египетского города Александрия в 5 часов утра по местному времени произошла страшная трагедия: погибли сразу 11 человек.

На один из пляжей, официально закрытых из-за коронавируса, пришла отдохнуть большая компания, в которой были дети. В один из моментов ребенок, купающийся в море, начал тонуть. Заметившие это взрослые один за другим бросились на выручку. И лучше бы они этого не делали, поскольку и ребенок утонул, и еще 10 взрослых тоже покинули этот бренный мир. Логичный вопрос, а что же делали спасатели, имеет вполне естественный ответ — поскольку пляж был закрыт на карантин, то и никаких спасателей на нем не было. Пока удалось поднять тела лишь 7 из числа погибших.

По сообщению местных СМИ, пляж, на котором произошла страшная трагедия, давно пользуется нехорошей славой и довольно регулярно собирает печальную жатву. А дело все в сильных подводных течениях.