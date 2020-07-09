В Египте 11 человек погибли при попытке спасти тонущего ребенка

Сегодня, 14:58

Staalker

0

Image 16+
В Египте 11 человек погибли при попытке спасти тонущего ребенка

По сообщению портала Al Balad, в море поблизости от египетского города Александрия в 5 часов утра по местному времени произошла страшная трагедия: погибли сразу 11 человек.

На один из пляжей, официально закрытых из-за коронавируса, пришла отдохнуть большая компания, в которой были дети. В один из моментов ребенок, купающийся в море, начал тонуть. Заметившие это взрослые один за другим бросились на выручку. И лучше бы они этого не делали, поскольку и ребенок утонул, и еще 10 взрослых тоже покинули этот бренный мир. Логичный вопрос, а что же делали спасатели, имеет вполне естественный ответ — поскольку пляж был закрыт на карантин, то и никаких спасателей на нем не было. Пока удалось поднять тела лишь 7 из числа погибших.

По сообщению местных СМИ, пляж, на котором произошла страшная трагедия, давно пользуется нехорошей славой и довольно регулярно собирает печальную жатву. А дело все в сильных подводных течениях.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

45-летний россиянин найден мертвым в Паттайе

9-07-2020, 14:23

Предсказано изменение климата в ближайшие пять лет

9-07-2020, 09:49

Болгария побила рекорд по приросту больных коронавирусом

8-07-2020, 11:27

США столкнулись с проблемой из-за застарелой торговой войны с Канадой

8-07-2020, 11:26

В мире миллионы людей отказались от мяса из-за коронавируса

8-07-2020, 10:24

Forbes: Киев готовит ловушку кораблям РФ в Черном море

7-07-2020, 15:03

Украина сразу после США получит патрульные катера Mark VI

7-07-2020, 11:39

Польша: Россия испытывает новое оружие, способное сбивать даже спутники

6-07-2020, 21:38

Российский «Контейнер» засек удар неизвестных самолетов по Ирану

6-07-2020, 17:51

В Южной Корее выявлен новый особо заразный штамм коронавируса

6-07-2020, 16:37

В Украине прошли наиболее масштабные военные учения за последние годы

5-07-2020, 18:35

Китаец был шокирован, увидев, как русские купаются в лютый мороз

5-07-2020, 17:05

В YouTube опубликован фильм HBO о преследовании геев в Чечне

5-07-2020, 09:46

В США снайпера Зайцева признали одним из лучших стрелков в истории

4-07-2020, 22:25

В Австралии кот провел 12 минут в работающей стиральной машине и выжил

4-07-2020, 16:49

В Китае объяснили, почему предпочли российский газ вместо канадского

4-07-2020, 08:59

Главный инфекционист США допустил более опасную мутацию коронавируса

3-07-2020, 14:18

YouTube удалил польский фильм, разоблачающий содомское лобби

2-07-2020, 15:41

В США от нового смертельного вируса погибли тысячи животных

2-07-2020, 14:06

В Монголии на границе с Алтаем и Тувой зафиксирована вспышка бубонной чумы

2-07-2020, 09:49

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров