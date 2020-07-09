В Sohu сочли маневренность российских истребителей бесполезной для воздушного боя

Авторы китайского издания Sohu решили разобраться в концепциях, по которым россияне и американцы создают истребители пятого поколения. И пришли к выводу, что Россия этот «раунд» проигрывает. Страна делает ставку на сверхманевренность самолетов, а она будет совершенно бесполезной в воздушном бою будущего.

Разница между истребителями РФ и США в двух совершенно разных теориях воздушного боя и в его понимании.

«Если сравнивать с американскими истребителями, русские отличаются более высоким коэффициентом тяги и отличной маневренности. В России по старинке считают актуальными воздушные бои на малых и средних дистанциях. Именно по этой причине российская концепция основывается главным образом на сверхманевренности», - пишет издание.

По этой теории и концепции был создан Су-57. И он уступит F-22 в бою будущего.

Sohu настаивает на том, что в условиях, когда у самолетов имеются схожие РЭБ и оружие, роль сверхманевренности довольно скромная. «Если российский Су-57 будет обнаружен американскими радарами до того момента, когда пилот осознает это, «сверхманевренность ему уже не поможет», - констатирует автор.

F-22, по мнению обозревателя, «совершенно другой». Американский истребитель якобы выгодно отличается от русского благодаря тому, что в основе американской концепции развития боевой авиации «стелс»-технологии и раннее обнаружение.



