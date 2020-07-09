В Северной Кореи военнослужащих заставили разводить кроликов для пропитания

Власти Северной Кореи обязали военнослужащих и их семьи разводить кроликов.

Об этом пишет Daily NK со ссылкой на источник.

7 июня вступил в силу приказ министерства народных вооруженных сил КНДР в котором говорится о том, что каждый солдат должен разводить «1,5 кролика весом не менее 3,5 килограмма». То есть, на группу военных в 130 человек должно приходиться не менее 195 кроликов.

Необходимость разводить кроликов существенно повышает нагрузку на солдат, ведь им теперь придется заниматься дополнительно уходом за животными, а также заготавливать для них корма.

Семьи военных обязали держать в домохозяйстве 15 кроликов.

Разведение кроликов военными и их семьями – это один из этапов по подготовке к празднику Дню солдата, который, к слову, во время летний учений проводится еженедельно.

Источник объяснил, что обязав военнослужащих и их семьи выращивать кроликов, власти пытаются исполнить директиву Ким Чен Ына по наращиванию объемов недорогого мяса. По сути, этот приказ лишь подтверждает плохой уровень снабжения северокорейских солдат продовольствия.

«Власти, похоже, тонко намекают на то, что солдаты должны найти что-нибудь поесть, потому что они не получат много еды от правительства», - добавил источник.